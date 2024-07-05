Губжев Хан-Гирей Тукович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губжев Тук
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1929
Сын: Губжев Исмаил Хан-Гиреевич
Мать ребёнка: Губжева (Чеченова) Рира Батоковна
Рождение ребёнка
10.09.1932
Дочь: Губжева Хаужан Хан-Гиреевна
Мать ребёнка: Губжева (Чеченова) Рира Батоковна
Рождение ребёнка
05.05.1933
Сын: Губжев Лиуан Хан-Гиреевич
Мать ребёнка: Губжева (Чеченова) Рира Батоковна
Рождение ребёнка
25.09.1937
Сын: Губжев Жамал Хан-Гиреевич
Мать ребёнка: Губжева (Чеченова) Рира Батоковна
Рождение ребёнка
09.05.1939
Дочь: Губжева Роза Хан-Гиреевна
Мать ребёнка: Губжева (Чеченова) Рира Батоковна
Рождение ребёнка
05.11.1941
Дочь: Губжева Самара Хан-Гиреевна
Мать ребёнка: Губжева (Чеченова) Рира Батоковна
Рождение ребёнка
17.06.1965
Сын: Губжев Хатали Хан-Гиреевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
2000
Смерть
Неизвестно