Губжев Хан-Гирей Тукович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубжев Хан-Гирей Тукович

Губжев Хан-Гирей Тукович

Место рождения

Аушигер, Черекский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губжев Тук

Мать: не указана

Аушигер, Черекский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
21.03.1929

Сын: Губжев Исмаил Хан-Гиреевич

Мать ребёнка: Губжева (Чеченова) Рира Батоковна

Аушигер, Черекский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
10.09.1932

Дочь: Губжева Хаужан Хан-Гиреевна

Мать ребёнка: Губжева (Чеченова) Рира Батоковна

Аушигер, Черекский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
05.05.1933

Сын: Губжев Лиуан Хан-Гиреевич

Мать ребёнка: Губжева (Чеченова) Рира Батоковна

Аушигер, Черекский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
25.09.1937

Сын: Губжев Жамал Хан-Гиреевич

Мать ребёнка: Губжева (Чеченова) Рира Батоковна

Аушигер, Черекский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
09.05.1939

Дочь: Губжева Роза Хан-Гиреевна

Мать ребёнка: Губжева (Чеченова) Рира Батоковна

Аушигер, Черекский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
05.11.1941

Дочь: Губжева Самара Хан-Гиреевна

Мать ребёнка: Губжева (Чеченова) Рира Батоковна

Аушигер, Черекский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
17.06.1965

Сын: Губжев Хатали Хан-Гиреевич

Мать ребёнка: не указана

Аушигер, Черекский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
2000

Жена: Губжева (Чеченова) Рира Батоковна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.