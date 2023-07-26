Козлова Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1966

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
24.04.1998

Дочь: Козлова Арина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.06.2003

Дочь: Козлова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
15.04.2008

Дочь: Козлова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Владимирович

Смерть
Неизвестно

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