Козлова Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1966
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1998
Дочь: Козлова Арина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.06.2003
Дочь: Козлова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
15.04.2008
Дочь: Козлова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Владимирович
Смерть
Неизвестно