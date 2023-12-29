Селивонова (Тарас...Кова) Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивонова (Тарас...Кова) Евдокия Даниловна

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Бракосочетание
24.01.1888 ст.

Муж: Селивонов Павел Терентьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
05.08.1889 ст.

Сын: Селивонов Емельян Павлович

Отец ребёнка: Селивонов Павел Терентьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
05.09.1890 ст.

Сын: Селивонов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Селивонов Павел Терентьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
10.07.1892 ст.

Сын: Селивонов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Селивонов Павел Терентьевич

Кривоносовка, Сумська область
«Метрическое ... выдано 29\\VI....». «Свидетельство на гербовой бумаге выдано 14\\IV-1936 г. №448586»
Рождение ребёнка
08.10.1897 ст.

Сын: Селивонов Яков Павлович

Отец ребёнка: Селивонов Павел Терентьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Голобурда (Селивонова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Селивонов Павел Терентьевич

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Рождение ребёнка
26.10.1901 ст.

Дочь: (Селивонова) Параскева Павловна

Отец ребёнка: Селивонов Павел Терентьевич

Кривоносовка, Сумська область
«Свидетельство №025883 9\\I-1961 г.»
Рождение ребёнка
18.11.1903 ст.

Дочь: (Селивонова) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Селивонов Павел Терентьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
04.06.1906 ст.

Дочь: (Селивонова) Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Селивонов Павел Терентьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
11.09.1910 ст.

Сын: Селивонов Феадор Павлович

Отец ребёнка: Селивонов Павел Терентьевич

Кривоносовка, Сумська область
«Свидетельство 8\\...-1928»
Смерть
Неизвестно

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