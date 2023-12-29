Селивонова (Тарас...Кова) Евдокия Даниловна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Бракосочетание
24.01.1888 ст.
Рождение ребёнка
05.08.1889 ст.
Сын: Селивонов Емельян Павлович
Отец ребёнка: Селивонов Павел Терентьевич
Рождение ребёнка
05.09.1890 ст.
Сын: Селивонов Михаил Павлович
Отец ребёнка: Селивонов Павел Терентьевич
Рождение ребёнка
10.07.1892 ст.
Сын: Селивонов Михаил Павлович
Отец ребёнка: Селивонов Павел Терентьевич
«Метрическое ... выдано 29\\VI....». «Свидетельство на гербовой бумаге выдано 14\\IV-1936 г. №448586»
Рождение ребёнка
08.10.1897 ст.
Отец ребёнка: Селивонов Павел Терентьевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Голобурда (Селивонова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Селивонов Павел Терентьевич
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Рождение ребёнка
26.10.1901 ст.
Дочь: (Селивонова) Параскева Павловна
Отец ребёнка: Селивонов Павел Терентьевич
«Свидетельство №025883 9\\I-1961 г.»
Рождение ребёнка
18.11.1903 ст.
Дочь: (Селивонова) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Селивонов Павел Терентьевич
Рождение ребёнка
04.06.1906 ст.
Дочь: (Селивонова) Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Селивонов Павел Терентьевич
Рождение ребёнка
11.09.1910 ст.
Сын: Селивонов Феадор Павлович
Отец ребёнка: Селивонов Павел Терентьевич
«Свидетельство 8\\...-1928»
Смерть
Неизвестно