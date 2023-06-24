Амашева Минбанат Абдулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1971
Дочь: Усманова (Амашева) Рима Хамитовна
Отец ребёнка: Амашев Хамит Фаритович
Рождение ребёнка
02.10.1973
Отец ребёнка: Амашев Хамит Фаритович
Рождение ребёнка
10.11.1983
Отец ребёнка: Амашев Хамит Фаритович
Рождение ребёнка
24.09.1986
Дочь: Касимова (Амашева) Эльвира Хамитовна
Отец ребёнка: Амашев Хамит Фаритович