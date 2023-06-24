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Амашева Минбанат Абдулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1949

Отец: Сагитов Абдулла Шарафутдинович

Мать: Сагитова Минзифа Мухаматовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амашев Хамит Фаритович

Рождение ребёнка
24.07.1971

Дочь: Усманова (Амашева) Рима Хамитовна

Отец ребёнка: Амашев Хамит Фаритович

Рождение ребёнка
02.10.1973

Сын: Амашев Халит Хамитович

Отец ребёнка: Амашев Хамит Фаритович

Рождение ребёнка
10.11.1983

Сын: Амашев Марат Хамитович

Отец ребёнка: Амашев Хамит Фаритович

Рождение ребёнка
24.09.1986

Дочь: Касимова (Амашева) Эльвира Хамитовна

Отец ребёнка: Амашев Хамит Фаритович

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