(Млодик) Мира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Млодик) Мира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Mlodik Yosif

Мать: Млодик Галина

Смерть
Неизвестно
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