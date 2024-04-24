Тяпнина (Павлова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяпнина (Павлова) Анна Яковлевна

Место рождения

д. Пеньковская, Емецкий приход, Емецкая волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
02.11.1909 ст.

Муж: Тяпнин Степан Александрович

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 23 | Кол-во лет невесте: 19 | о бракосочетании № 12 2 ноября 1909 г. – жених: Холмогорского уезда, Медведовской волости, Хаврогорского общества и прихода, деревни Теребихской крест... Показать все
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Тяпнина Зинаида Степановна

Отец ребёнка: Тяпнин Степан Александрович

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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