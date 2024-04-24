Тяпнина (Павлова) Анна Яковлевна
Место рожденияд. Пеньковская, Емецкий приход, Емецкая волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.11.1909 ст.
Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 23 | Кол-во лет невесте: 19 | о бракосочетании № 12 2 ноября 1909 г. – жених: Холмогорского уезда, Медведовской волости, Хаврогорского общества и прихода, деревни Теребихской крест... Показать все
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Тяпнина Зинаида Степановна
Отец ребёнка: Тяпнин Степан Александрович
Смерть
Неизвестно