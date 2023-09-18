Шадрина Параскева Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Шадрин Федор Сергеевич
В переписной книге от 1747 года, он 1737 г.р.
Рождение ребёнка
1742
Сын: Шадрин Варфоломей Федорович
Отец ребёнка: Шадрин Федор Сергеевич
В переписной книге от 1747 года, он 1744-45 г.р.
Смерть
Неизвестно