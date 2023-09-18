Шадрина Параскева Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина Параскева Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
1738

Сын: Шадрин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Шадрин Федор Сергеевич

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
В переписной книге от 1747 года, он 1737 г.р.
Рождение ребёнка
1742

Сын: Шадрин Варфоломей Федорович

Отец ребёнка: Шадрин Федор Сергеевич

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
В переписной книге от 1747 года, он 1744-45 г.р.
Смерть
Неизвестно

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