Харсунова Анастасия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1870
Сын: Харсунов Моисей Харитонович
Отец ребёнка: Харсунов Харитон Антонович
Рождение ребёнка
16.08.1872
Сын: Харсунов Мирон Харитонович
Отец ребёнка: Харсунов Харитон Антонович
Рождение ребёнка
19.07.1874
Дочь: (харсунова Христина Харитоновна
Отец ребёнка: Харсунов Харитон Антонович
Рождение ребёнка
19.07.1874
Дочь: Харсунова Макрина Харитоновна
Отец ребёнка: Харсунов Харитон Антонович
Рождение ребёнка
01.07.1883
Дочь: (харсунова Евдокия Харитоновна
Отец ребёнка: Харсунов Харитон Антонович
Рождение ребёнка
25.03.1886
Дочь: Харсунова Матрона Харитоновна
Отец ребёнка: Харсунов Харитон Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно