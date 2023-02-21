Харсунова Анастасия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харсунова Анастасия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1870

Сын: Харсунов Моисей Харитонович

Отец ребёнка: Харсунов Харитон Антонович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.08.1872

Сын: Харсунов Мирон Харитонович

Отец ребёнка: Харсунов Харитон Антонович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
19.07.1874

Дочь: (харсунова Христина Харитоновна

Отец ребёнка: Харсунов Харитон Антонович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
19.07.1874

Дочь: Харсунова Макрина Харитоновна

Отец ребёнка: Харсунов Харитон Антонович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.07.1883

Дочь: (харсунова Евдокия Харитоновна

Отец ребёнка: Харсунов Харитон Антонович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
25.03.1886

Дочь: Харсунова Матрона Харитоновна

Отец ребёнка: Харсунов Харитон Антонович

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харсунов Харитон Антонович

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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