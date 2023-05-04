Васильев Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Васильева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Зоя Александровна

Мать ребёнка: Васильева Анна Дмитриевна

Смерть
1943
Рождение ребёнка
06.05.1944

Дочь: Буданова (Васильева) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Васильева Анна Дмитриевна

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