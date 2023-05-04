Васильев Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Васильева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Зоя Александровна
Мать ребёнка: Васильева Анна Дмитриевна
Смерть
1943
Рождение ребёнка
06.05.1944
Дочь: Буданова (Васильева) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Васильева Анна Дмитриевна