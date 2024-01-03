Маркова (Джунковская) Галина Ивановна
Место рожденияс. Юрковка, Украина
Дата рождения04.10.1922
Дата смерти12.09.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марков Валентин Васильевич
Смерть
12.09.1985
Похороны
Неизвестно