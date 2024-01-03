Маркова (Джунковская) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Джунковская) Галина Ивановна

Место рождения

с. Юрковка, Украина

Дата рождения

04.10.1922

Дата смерти

12.09.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Валентин Васильевич

Смерть
12.09.1985
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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