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Салова Наталья Леонидовна
Салова Наталья Леонидовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.03.1954
Пол
Женский
Отец
Салов Леонид Петрович
1927 г.р.
Мать
Салова (Захарова) Анна Павловна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1954
Отец:
Салов Леонид Петрович
Мать:
Салова Анна Павловна
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