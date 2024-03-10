Салова Наталья Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалова Наталья Леонидовна

Салова Наталья Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1954

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1954

Отец: Салов Леонид Петрович

Мать: Салова Анна Павловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close