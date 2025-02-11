Андрей Семёнов
мужской, родился 1797, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
?Неизвестно г.р.
Федосья Федотова1808 г.р.
Дети
Евдоким Адреев1828 г.р.
Евдокия Андреевна1829 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Федотова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Евдоким Адреев
Мать ребёнка: Федосья Федотова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Федосья Федотова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Домна Андреева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Аграфена Андреева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Аксинья Андреева
Мать ребёнка: Федосья Федотова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Прокофий Андреев
Мать ребёнка: Федосья Федотова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ульяна Андреева
Мать ребёнка: Федосья Федотова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно