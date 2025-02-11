Андрей Семёнов 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Андрей Семёнов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1797, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
?Неизвестно г.р.
Федосья Федотова1808 г.р.
Дети
Евдоким Адреев1828 г.р.
Евдокия Андреевна1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Федотова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Евдоким Адреев

Мать ребёнка: Федосья Федотова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Федосья Федотова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Домна Андреева

Мать ребёнка: ?

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Аграфена Андреева

Мать ребёнка: ?

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Аксинья Андреева

Мать ребёнка: Федосья Федотова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Сын: Прокофий Андреев

Мать ребёнка: Федосья Федотова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ульяна Андреева

Мать ребёнка: Федосья Федотова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Смерть
Неизвестно

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