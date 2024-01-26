Смирнов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Клавдия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Наталья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Иванова (Смирнова) Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Смирнова) Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Смирнов Дмитрий
Мать ребёнка: не указана