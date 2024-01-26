Смирнов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Клавдия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Наталья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Иванова (Смирнова) Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Смирнова) Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Смирнов Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

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