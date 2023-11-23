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Петр Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Иоанн Леонтьев

Мать: Мария Никитина

Петр Иоаннович (1773 — ?) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда1 Иоанна Леонтьевича. Служил пономарем в том же селе. Впоследствии рукоположен во диакона там же. Жена его Евдокия Куз... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Кузьмина

Рождение ребёнка
1796

Сын: Ушаков Александр Петров

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Рождение ребёнка
1798

Сын: Ушаков Федор Петров

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Рождение ребёнка
1803

Сын: Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Александра Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Смерть
Неизвестно

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