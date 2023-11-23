Петр Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Иоанн Леонтьев
Мать: Мария Никитина
Петр Иоаннович (1773 — ?) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда1 Иоанна Леонтьевича. Служил пономарем в том же селе. Впоследствии рукоположен во диакона там же. Жена его Евдокия Куз... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ушаков Федор Петров
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
1803
Сын: Дмитрий Петров
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Александра Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
Смерть
Неизвестно