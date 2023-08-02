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(Делиева) Мария Петровна
(Делиева) Мария Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Делиев Петр Константинович
1877 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Делиев Петр Константинович
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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