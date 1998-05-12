Манаева (Богданова) Миннеголь Галимуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаева (Богданова) Миннеголь Галимуловна

Место рождения

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1916

Дата смерти

12.05.1998

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Богданов Галимулла Идиятуллович

Мать: Богданова (Мухаметьянова) Фатима

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батыршина (Манаева) Флюра Минивалиевна

Отец ребёнка: Манаев Минивалли Занеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаев Минивалли Занеевич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Минивалли Занеевич

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Минивалли Занеевич

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Минивалли Занеевич

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Минивалли Занеевич

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Минивалли Занеевич

Смерть
12.05.1998
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

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