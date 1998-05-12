Манаева (Богданова) Миннеголь Галимуловна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти12.05.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батыршина (Манаева) Флюра Минивалиевна
Отец ребёнка: Манаев Минивалли Занеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1947
Смерть
12.05.1998