(Первакова) Софья Панфилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1668
Отец ребёнка: Перваков Малофей
Рождение ребёнка
Около 1680
Отец ребёнка: Перваков Малофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перваков Малофей
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно