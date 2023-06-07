(Первакова) Софья Панфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Первакова) Софья Панфилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1650 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Перваков Козьма Малофеев

Отец ребёнка: Перваков Малофей

Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Перваков Семен Малофеев

Отец ребёнка: Перваков Малофей

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перваков Малофей

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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