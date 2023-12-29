Корчинский Константин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчинский Константин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелёва Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
30.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хмелёва Вера Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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