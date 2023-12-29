Корчинский Константин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хмелёва Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
30.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хмелёва Вера Алексеевна
Смерть
Неизвестно