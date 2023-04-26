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Денисова Фекла Андреевна

Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
26.10.1865

Дочь: (Денисова) Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Денисов Федор Ефимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.08.1867

Дочь: (Денисова) Вера Федоровна

Отец ребёнка: Денисов Федор Ефимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.08.1867

Дочь: Пашкова Надежда Денисова

Отец ребёнка: Денисов Федор Ефимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.04.1872

Сын: Денисов Василий Федорович

Отец ребёнка: Денисов Федор Ефимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.03.1874

Дочь: (Денисова) Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Денисов Федор Ефимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.09.1876

Сын: Денисов Иван Федорович

Отец ребёнка: Денисов Федор Ефимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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