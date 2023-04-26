Денисова Фекла Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1865
Дочь: (Денисова) Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Денисов Федор Ефимович
Рождение ребёнка
01.08.1867
Дочь: (Денисова) Вера Федоровна
Отец ребёнка: Денисов Федор Ефимович
Рождение ребёнка
01.08.1867
Дочь: Пашкова Надежда Денисова
Отец ребёнка: Денисов Федор Ефимович
Рождение ребёнка
07.04.1872
Сын: Денисов Василий Федорович
Отец ребёнка: Денисов Федор Ефимович
Рождение ребёнка
25.03.1874
Дочь: (Денисова) Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Денисов Федор Ефимович
Рождение ребёнка
15.09.1876
Отец ребёнка: Денисов Федор Ефимович
Смерть
Неизвестно