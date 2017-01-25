Корнилова Варвара Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова Варвара Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.2017

Отец: Корнилов Денис

Мать: Макарова Ольга Андреевна

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