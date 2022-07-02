Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1795 и 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Васильевич

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
15.09.1822 ст.

Дочь: Ефимия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
13.02.1825 ст.

Сын: Лев Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
06.05.1826 ст.

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
07.11.1829 ст.

Сын: Платон Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Арина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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