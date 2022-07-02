Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
15.09.1822 ст.
Дочь: Ефимия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
13.02.1825 ст.
Сын: Лев Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
06.05.1826 ст.
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.1829 ст.
Сын: Платон Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Арина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно