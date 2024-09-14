Панжинский Николай Давидович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
09.10.1852 ст.
Рождение ребёнка
1854
Сын: Панжинский Максим Николаевич
Мать ребёнка: Панжинская (Тростянская) Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Панжинский Лаврентий Николаевич
Мать ребёнка: Панжинская (Тростянская) Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Панжинский Никанор Николаевич
Мать ребёнка: Панжинская (Тростянская) Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Шахова (Панжинская) Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Панжинская (Тростянская) Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Панжинская Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Панжинская (Тростянская) Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Панжинская Анна Николаевна
Мать ребёнка: Панжинская (Тростянская) Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Панжинский Давид Николаевич
Мать ребёнка: Панжинская (Тростянская) Васса Фёдоровна
Смерть
Неизвестно