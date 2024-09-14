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Панжинский Николай Давидович

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Панжинский Давид Григорьевич

Мать: Панжинская Мария Александровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
09.10.1852 ст.

Жена: Панжинская (Тростянская) Васса Фёдоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Панжинский Максим Николаевич

Мать ребёнка: Панжинская (Тростянская) Васса Фёдоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Панжинский Лаврентий Николаевич

Мать ребёнка: Панжинская (Тростянская) Васса Фёдоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Панжинский Никанор Николаевич

Мать ребёнка: Панжинская (Тростянская) Васса Фёдоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Шахова (Панжинская) Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Панжинская (Тростянская) Васса Фёдоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Панжинская Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Панжинская (Тростянская) Васса Фёдоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Панжинская Анна Николаевна

Мать ребёнка: Панжинская (Тростянская) Васса Фёдоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Панжинский Давид Николаевич

Мать ребёнка: Панжинская (Тростянская) Васса Фёдоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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