Пехота (Мацукова) Клавдия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти20.09.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пехота Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
15.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пехота Сергей Андреевич
Смерть
20.09.1970