Пехота (Мацукова) Клавдия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПехота (Мацукова) Клавдия Степановна

Пехота (Мацукова) Клавдия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

20.09.1970

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Мацуков Степан Устинович

Мать: Мацукова (Стебехова) Татьяна Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пехота Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
15.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пехота Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
15.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пехота Сергей Андреевич

Смерть
20.09.1970

Мы используем куки для улучшения работы сайта.