Набиуллина Магафура
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Набиуллин Гизатулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набиуллин Сагит Гизатуллович
Отец ребёнка: Набиуллин Гизатулла
Рождение ребёнка
23.06.1943
Дочь: Самигуллина Фарида Гизатулловна
Отец ребёнка: Набиуллин Гизатулла