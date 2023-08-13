Набиуллина Магафура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набиуллина Магафура

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Набиуллин Гизатулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Набиуллин Сагит Гизатуллович

Отец ребёнка: Набиуллин Гизатулла

Рождение ребёнка
23.06.1943

Дочь: Самигуллина Фарида Гизатулловна

Отец ребёнка: Набиуллин Гизатулла

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