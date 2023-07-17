Манцуров Алексей Дмитриевич
Место рожденияКалужская область, Сухиничский район, деревня Василево
Дата рождения02.03.1930
Дата смерти30.03.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1956
Дочь: Смольянкина (Манцурова) Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Манцурова (Баринова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
08.04.1958
Сын: Манцуров Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Манцурова (Баринова) Анна Николаевна
Смерть
30.03.1986
Василево, Сухиничский муниципальный район, Калужская область