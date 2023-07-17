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Манцуров Алексей Дмитриевич

Место рождения

Калужская область, Сухиничский район, деревня Василево

Дата рождения

02.03.1930

Дата смерти

30.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1930

Отец: Манцуров Дмитрий Федорович

Мать: Манцурова (Никитина) Татьяна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манцурова (Баринова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
10.10.1956

Дочь: Смольянкина (Манцурова) Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Манцурова (Баринова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
08.04.1958

Сын: Манцуров Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Манцурова (Баринова) Анна Николаевна

Смерть
30.03.1986
Василево, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

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