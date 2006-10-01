Патриарова Клавдия Степановна 19.03.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Патриарова Клавдия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1947

Дата смерти

01.10.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1947

Отец: Солуянов Степан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Патриаров Александр Михайлович

Смерть
01.10.2006

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