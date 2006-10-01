Патриарова Клавдия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1947
Дата смерти01.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1947
Отец: Солуянов Степан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Патриаров Александр Михайлович
Смерть
01.10.2006