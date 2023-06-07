Василий Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Гаврила Прокофьев
Мать: Екатерина Леонова
Место жительства
1829
Спасс, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
При продаже имения Хлебниковым Вейденгаммеру перевел его в Ярославскую губ. без земли. ЦИАМ, ф. 50, оп. 14, д. 813 Книга продажи имений на 1829 год по Московской части. Стр. 26 №31 | Ярославская обл.,... Показать все
Смерть
После 1829