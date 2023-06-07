Василий Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Гаврила Прокофьев

Мать: Екатерина Леонова

Место жительства
1829
Спасс, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
При продаже имения Хлебниковым Вейденгаммеру перевел его в Ярославскую губ. без земли. ЦИАМ, ф. 50, оп. 14, д. 813 Книга продажи имений на 1829 год по Московской части. Стр. 26 №31 | Ярославская обл.,... Показать все
Смерть
После 1829
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