Агафонов Иван Григорьевич 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафонов Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1948 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонова Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
30.06.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Черусти, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
27.01.1948

Сын: Агафонов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Агафонова Татьяна Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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