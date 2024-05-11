Агафонов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Черусти, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
27.01.1948
Сын: Агафонов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Агафонова Татьяна Кузьминична
Смерть
Неизвестно