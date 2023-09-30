Аксинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Башев Федор Иванович

Отец ребёнка: Башев Иван Федорович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Башев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Башев Иван Федорович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Башева) Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Башев Иван Федорович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Башева) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Башев Иван Федорович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Башев Александр Иванович

Отец ребёнка: Башев Иван Федорович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башев Иван Федорович

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