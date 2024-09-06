Беляев Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти24.12.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1950
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.12.1986