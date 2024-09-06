Беляев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

24.12.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1950 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1950

Сын: Беляев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.12.1986

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