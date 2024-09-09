Истомина (Румянцева) Пелагея Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (Румянцева) Пелагея Илларионовна

Место рождения

Мучкапский, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Румянцев Илларион

Мать: не указана

Мучкапский, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.05.1920

Сын: Истомин Александр Иванович

Отец ребёнка: Истомин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Истомин Петр Иванович

Отец ребёнка: Истомин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
05.09.1927

Сын: Истомин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Истомин Иван Васильевич

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Истомин Федор Иванович

Отец ребёнка: Истомин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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