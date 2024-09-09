Истомина (Румянцева) Пелагея Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Румянцев Илларион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1920
Сын: Истомин Александр Иванович
Отец ребёнка: Истомин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Истомин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.09.1927
Отец ребёнка: Истомин Иван Васильевич
Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Истомин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно