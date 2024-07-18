Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1827 и 1828
Дата смерти23.01.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феодор Андреевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Феодор Андреевич
Рождение ребёнка
01.12.1858
Сын: Николай Федорович
Отец ребёнка: Феодор Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1862
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Феодор Андреевич
Рождение ребёнка
18.08.1864
Сын: Феодор Федорович
Отец ребёнка: Феодор Андреевич
Рождение ребёнка
22.08.1866
Отец ребёнка: Феодор Андреевич
Рождение ребёнка
29.03.1871
Дочь: Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Феодор Андреевич
Смерть
23.01.1890