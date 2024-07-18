Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1827 и 1828

Дата смерти

23.01.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1810 и 1815 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феодор Андреевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Феодор Андреевич

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.12.1858

Сын: Николай Федорович

Отец ребёнка: Феодор Андреевич

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1862

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Феодор Андреевич

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
18.08.1864

Сын: Феодор Федорович

Отец ребёнка: Феодор Андреевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
22.08.1866

Сын: Харитон-Флор Федорович

Отец ребёнка: Феодор Андреевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
29.03.1871

Дочь: Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Феодор Андреевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
23.01.1890

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