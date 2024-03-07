Мачульский Феодосей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1859 и 1860
Дата смертиПосле 04.05.1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1860
Отец: Мачульский Степан Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1888
Дочь: Мачульская Ксения Феодосеевна
Мать ребёнка: Мачульская (Денисюк) Мария (Марфа) Фоминична
Рождение ребёнка
26.01.1891
Рождение ребёнка
01.09.1894
Рождение ребёнка
02.05.1902
Сын: Мачульский Иван Феодосеевич
Мать ребёнка: Мачульская (Денисюк) Мария (Марфа) Фоминична
Смерть
После 04.05.1912