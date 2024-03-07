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Мачульский Феодосей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1859 и 1860

Дата смерти

После 04.05.1912

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1860

Отец: Мачульский Степан Семёнович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачульская (Денисюк) Мария (Марфа) Фоминична

Рождение ребёнка
19.11.1888

Дочь: Мачульская Ксения Феодосеевна

Мать ребёнка: Мачульская (Денисюк) Мария (Марфа) Фоминична

Рождение ребёнка
26.01.1891

Дочь: Прокопчук (Мачульская) Агрепина Феодосеевна

Мать ребёнка: Мачульская (Денисюк) Мария (Марфа) Фоминична

Рождение ребёнка
01.09.1894

Дочь: Ярошук (Мачульская) Наталья Феодосеевна

Мать ребёнка: Мачульская (Денисюк) Мария (Марфа) Фоминична

Рождение ребёнка
02.05.1902

Сын: Мачульский Иван Феодосеевич

Мать ребёнка: Мачульская (Денисюк) Мария (Марфа) Фоминична

Смерть
После 04.05.1912

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