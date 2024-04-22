Зайкова (Бояркина) Христина Парамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайкова (Бояркина) Христина Парамоновна

Место рождения

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Бояркин Парамон

Мать: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
24.01.1862

Муж: Зайков Аксен Семенович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.11.1862

Сын: Зайков Михаил Аксентевич

Отец ребёнка: Зайков Аксен Семенович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.12.1863

Дочь: Зайкова Евгения Аксеновна

Отец ребёнка: Зайков Аксен Семенович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.09.1876

Дочь: Зайков Евфимилия Семеновна

Отец ребёнка: Зайков Аксен Семенович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.05.1881

Дочь: Зайкова Пелагея Ависентьевна

Отец ребёнка: Зайков Ависентий Прокопьевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайков Ависентий Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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