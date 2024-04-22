Зайкова (Бояркина) Христина Парамоновна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Бояркин Парамон
Бракосочетание
24.01.1862
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.11.1862
Отец ребёнка: Зайков Аксен Семенович
Рождение ребёнка
17.12.1863
Дочь: Зайкова Евгения Аксеновна
Отец ребёнка: Зайков Аксен Семенович
Рождение ребёнка
08.09.1876
Дочь: Зайков Евфимилия Семеновна
Отец ребёнка: Зайков Аксен Семенович
Рождение ребёнка
08.05.1881
Дочь: Зайкова Пелагея Ависентьевна
Отец ребёнка: Зайков Ависентий Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно