Рокушина Февронья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рокушина Февронья Савельевна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Горохова Федора Рокушина

Отец ребёнка: Рокушин (приемыш) Семен Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Устинья Семеновна

Отец ребёнка: Рокушин (приемыш) Семен Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Рокушин Абрам Семенович

Отец ребёнка: Рокушин (приемыш) Семен Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Рокушин Тарас Семенович

Отец ребёнка: Рокушин (приемыш) Семен Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Рокушин Иван Семенович

Отец ребёнка: Рокушин (приемыш) Семен Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.07.1846

Сын: Рокушин Илья Семенович

Отец ребёнка: Рокушин (приемыш) Семен Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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