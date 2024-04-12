Рокушина Февронья Савельевна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Горохова Федора Рокушина
Отец ребёнка: Рокушин (приемыш) Семен Никитич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Устинья Семеновна
Отец ребёнка: Рокушин (приемыш) Семен Никитич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Рокушин (приемыш) Семен Никитич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Рокушин (приемыш) Семен Никитич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Рокушин (приемыш) Семен Никитич
Рождение ребёнка
19.07.1846
Отец ребёнка: Рокушин (приемыш) Семен Никитич
Смерть
Неизвестно