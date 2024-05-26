Ольховская Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольховская Светлана Семёновна
Отец ребёнка: Ольховский Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ольховский Семён
Рождение ребёнка
09.03.1969
Сын: Ольховский Анатолий Семёнович
Отец ребёнка: Ольховский Семён
Рождение ребёнка
1979
Сын: Ольховский Валерий Семёнович
Отец ребёнка: Ольховский Семён
Смерть
Неизвестно