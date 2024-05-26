Ольховская Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховская Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зотов Василий Афанасьевич

Мать: Зотова Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольховская Светлана Семёновна

Отец ребёнка: Ольховский Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ольховский Семён

Рождение ребёнка
09.03.1969

Сын: Ольховский Анатолий Семёнович

Отец ребёнка: Ольховский Семён

Рождение ребёнка
1979

Сын: Ольховский Валерий Семёнович

Отец ребёнка: Ольховский Семён

Смерть
Неизвестно

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