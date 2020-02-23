Гитлин Лазарь Залманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1933
Дата смерти23.02.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гитлина Вера
Рождение ребёнка
09.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гитлина Вера
Смерть
23.02.2020
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
кладбище Рубежное