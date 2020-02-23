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Гитлин Лазарь Залманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1933

Дата смерти

23.02.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гитлина Вера

Рождение ребёнка
09.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гитлина Вера

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
23.02.2020
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
кладбище Рубежное
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