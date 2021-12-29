Альтшулер Самуил (Шмуэль) Лейбович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альтшулер Самуил (Шмуэль) Лейбович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.05.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.12.1910

Жена: Сломко Елена (Пейса-Лея) Шлёмовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.07.1911

Сын: Альтшулер Илья Самуилович

Мать ребёнка: Сломко Елена (Пейса-Лея) Шлёмовна

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
10.05.1961
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Атеросклероз сосудов мозга

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