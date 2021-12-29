Альтшулер Самуил (Шмуэль) Лейбович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.05.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.12.1910
Рождение ребёнка
25.07.1911
Сын: Альтшулер Илья Самуилович
Мать ребёнка: Сломко Елена (Пейса-Лея) Шлёмовна
Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
10.05.1961
Атеросклероз сосудов мозга