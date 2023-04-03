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(Касимова) Гликерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Между 1849 и 1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касимов Павел Иванов

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Касимов Константин

Отец ребёнка: Касимов Павел Иванов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Касимова) Анна

Отец ребёнка: Касимов Павел Иванов

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Касимова) Елена

Отец ребёнка: Касимов Павел Иванов

Смерть
Между 1849 и 1860

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