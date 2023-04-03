(Касимова) Гликерия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиМежду 1849 и 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касимов Павел Иванов
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1811
Сын: Касимов Константин
Отец ребёнка: Касимов Павел Иванов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Касимова) Анна
Отец ребёнка: Касимов Павел Иванов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Касимова) Елена
Отец ребёнка: Касимов Павел Иванов
Смерть
Между 1849 и 1860