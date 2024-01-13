Неронский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронский Иван

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Место рождения

Липники, Российская империя (Минская губерния)

Дата рождения

08.05.1883

Дата смерти

12.12.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1883

Отец: Неронский Сильвестр Иванович

Мать: Неронская Людмила

Липники, Российская империя (Минская губерния)
Бракосочетание
24.10.1937

Жена: Неронская Мариянна

Хрубешув, Польша
Рождение ребёнка
09.02.1939

Сын: Неронский Ян

Мать ребёнка: Неронская Мариянна

Неледев, Польша
Смерть
12.12.1949
Неледев, Польша
Похороны
Неизвестно
Тшещаны, Польша
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