Неронский Иван
Место рожденияЛипники, Российская империя (Минская губерния)
Дата рождения08.05.1883
Дата смерти12.12.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1883
Отец: Неронский Сильвестр Иванович
Мать: Неронская Людмила
Липники, Российская империя (Минская губерния)
Бракосочетание
24.10.1937
Жена: Неронская Мариянна
Хрубешув, Польша
Рождение ребёнка
09.02.1939
Сын: Неронский Ян
Мать ребёнка: Неронская Мариянна
Неледев, Польша
Смерть
12.12.1949
Неледев, Польша
Похороны
Неизвестно
Тшещаны, Польша