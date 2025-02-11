Куликов Никанор Антонов 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Куликов Никанор Антонов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1826, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Куликов Антон Михайлов1797 г.р.
Мать
Куликова Мария Иванова1799 г.р.
Супруги
Куликова Степанида Матвеева1826 г.р.
Дети
(Куликова) Матрёна Никанорова1846 г.р.
Куликов Ион Никаноров1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Куликов Антон Михайлов

Мать: Куликова Мария Иванова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Степанида Матвеева

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Куликова) Матрёна Никанорова

Мать ребёнка: Куликова Степанида Матвеева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Куликов Ион Никаноров

Мать ребёнка: Куликова Степанида Матвеева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

35 семья

Рождение ребёнка
01.02.1867

Дочь: (Куликова) Анна Никанорова

Мать ребёнка: Куликова Степанида Матвеева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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