Куликов Никанор Антонов
мужской, родился 1826, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецКуликов Антон Михайлов1797 г.р.
МатьКуликова Мария Иванова1799 г.р.
Супруги
Куликова Степанида Матвеева1826 г.р.
Дети
(Куликова) Матрёна Никанорова1846 г.р.
Куликов Ион Никаноров1849 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Куликов Антон Михайлов
Мать: Куликова Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Куликова) Матрёна Никанорова
Мать ребёнка: Куликова Степанида Матвеева
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Куликова Степанида Матвеева
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
01.02.1867
Дочь: (Куликова) Анна Никанорова
Мать ребёнка: Куликова Степанида Матвеева
Смерть
Неизвестно