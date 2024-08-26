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Булатов Илья Иванович

Место рождения

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Между 1797 и 1807

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Булатов Иван Петрович

Мать: Булатова Агафья Лаврентьевна

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Агрипина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Булатов Семён Ильич

Мать ребёнка: Булатова Агрипина Ивановна

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Булатова) Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Булатова Агрипина Ивановна

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Булатова) Елена Ильинична

Мать ребёнка: Булатова Агрипина Ивановна

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Булатов Михаил Ильич

Мать ребёнка: Булатова Агрипина Ивановна

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1797 и 1807
Рождение ребёнка
1798

Сын: Булатов Алексей Ильич

Мать ребёнка: Булатова Агрипина Ивановна

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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