Булатов Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиМежду 1797 и 1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Булатов Семён Ильич
Мать ребёнка: Булатова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Булатова) Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Булатова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Булатова) Елена Ильинична
Мать ребёнка: Булатова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Булатов Михаил Ильич
Мать ребёнка: Булатова Агрипина Ивановна
Смерть
Между 1797 и 1807
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Булатова Агрипина Ивановна