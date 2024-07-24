Сысоев Вукол — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Вукол

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Трофим Вуколович

Мать ребёнка: Сысоева Степанида Петровна

Рождение ребёнка
19.01.1861

Сын: Сысоев Григорий

Мать ребёнка: Сысоева Степанида Петровна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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