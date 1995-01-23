Стенищев Владимир Семенович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтенищев Владимир Семенович

Стенищев Владимир Семенович

Место рождения

Рязанская обл., Путятинский р-н, с. Макеево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.01.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская обл., Путятинский р-н, с. Макеево
Рождение ребёнка
19.11.1926

Сын: Стенищев Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Стенищева (Бурмакина) Феодосия Моисеевна

Рязанская обл., Путятинский р-н, с. Макеево
Рождение ребёнка
16.06.1936

Дочь: Стенищева Вера Владимировна

Мать ребёнка: Стенищева (Бурмакина) Феодосия Моисеевна

Смерть
23.01.1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.