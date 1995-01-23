Стенищев Владимир Семенович
Место рожденияРязанская обл., Путятинский р-н, с. Макеево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.01.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская обл., Путятинский р-н, с. Макеево
Рождение ребёнка
19.11.1926
Сын: Стенищев Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Стенищева (Бурмакина) Феодосия Моисеевна
Рязанская обл., Путятинский р-н, с. Макеево
Рождение ребёнка
16.06.1936
Дочь: Стенищева Вера Владимировна
Мать ребёнка: Стенищева (Бурмакина) Феодосия Моисеевна
Смерть
23.01.1995