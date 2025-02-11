Александров Иван Дмитриев 1801 — найти родственников по фамилии на Familio

Александров Иван Дмитриев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1801, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер 1848, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Отец
Александров ДмитрийДо 1783 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Александров Иван Иванов1826 г.р.
Александров Михаил Иванов1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Александров Дмитрий

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1826

Сын: Александров Иван Иванов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Александров Михаил Иванов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1848
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

71 семья

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