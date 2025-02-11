Александров Иван Дмитриев
мужской, родился 1801, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер 1848, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
ОтецАлександров ДмитрийДо 1783 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Александров Иван Иванов1826 г.р.
Александров Михаил Иванов1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Александров Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Александров Михаил Иванов
Мать ребёнка: ?
Смерть
1848
Место жительства
1850