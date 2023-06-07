Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Елена Анисимова

Отец ребёнка: Терещенков Анисим Никифоров

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: Анна Анисимова

Отец ребёнка: Терещенков Анисим Никифоров

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенков Федор Анисимов

Отец ребёнка: Терещенков Анисим Никифоров

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Святителя и Чудотворца Николая села Лужки Рузкого уез...
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенков Анисим Никифоров

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1834
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