Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Елена Анисимова
Отец ребёнка: Терещенков Анисим Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: Анна Анисимова
Отец ребёнка: Терещенков Анисим Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенков Федор Анисимов
Отец ребёнка: Терещенков Анисим Никифоров
ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Святителя и Чудотворца Николая села Лужки Рузкого уез...
Бракосочетание
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1834