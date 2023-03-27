Петров Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Макаров Пётр
Мать: Макарова Евфимия
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Бальзаминов Пётр Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Бальзаминов Семён Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1811
Сын: Орнатский Иоанн Михайлович
Мать ребёнка: ?
погост Чуровский, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Фамилию Орнатский получил в стенах Кирилловского духовного училища в награду за отличную успеваемость от епископа Амвросия (Андрея Антиповича Орнатского), который приходился ему двоюродным дядей.В 183... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Орнатский Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Михайлова
Мать ребёнка: ?