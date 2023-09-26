Агриппина Ивановна
Место рожденияУкраина Полтавская губерния
Дата рождения1882
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Иван
Украина Полтавская губерния
Рождение ребёнка
1909
Сын: Денисенко Василий
Отец ребёнка: Денисенко Александр Павлович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Денисенко Александр
Отец ребёнка: Денисенко Александр Павлович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Денисенко Герасим Александрович
Отец ребёнка: Денисенко Александр Павлович
Воздвиженка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922
Сын: Денисенко Иван
Отец ребёнка: Денисенко Александр Павлович