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Агриппина Ивановна

Место рождения

Украина Полтавская губерния

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Иван

Мать: не указана

Украина Полтавская губерния
Рождение ребёнка
1909

Сын: Денисенко Василий

Отец ребёнка: Денисенко Александр Павлович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Денисенко Александр

Отец ребёнка: Денисенко Александр Павлович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Денисенко Герасим Александрович

Отец ребёнка: Денисенко Александр Павлович

Воздвиженка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Денисенко Иван

Отец ребёнка: Денисенко Александр Павлович

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