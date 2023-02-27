Беляева (Андрющенко) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Андрющенко) Мария Ивановна

Место рождения

Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

1918

Дата смерти

13.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Андрющенко Иван Фёдорович

Мать: Андрющенко Евдокия

Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Александр Кириллович

Рождение ребёнка
30.04.1938

Сын: Городнев Владимир Ильич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.04.1941

Сын: Иванов Валерий Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.04.1953

Сын: Беляев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Беляев Александр Кириллович

Рождение ребёнка
03.09.1955

Дочь: Беляева (Беляева) Вера Александровна

Отец ребёнка: не указан

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
13.08.1981
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

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