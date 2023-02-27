Беляева (Андрющенко) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти13.08.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Андрющенко Иван Фёдорович
Мать: Андрющенко Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1938
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.04.1941
Сын: Иванов Валерий Георгиевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.04.1953
Сын: Беляев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Беляев Александр Кириллович
Рождение ребёнка
03.09.1955
Дочь: Беляева (Беляева) Вера Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
13.08.1981