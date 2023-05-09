Сергеева Коновалова Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Коновалова Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Иван Александрович

Мать: Коновалова Шевченко Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Елена Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Вадим Владимирович

Отец ребёнка: не указан

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